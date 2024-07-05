«Рязанские ведомости»: улицу Фурманова застроят многоэтажными домами

Сейчас на ней практически не осталось жилых помещений.

Улицу Фурманова застроят многоэтажными домами. Об этом сообщили «Рязанские ведомости» со ссылкой на региональную топонимическую комиссию.

В материале отметили, что жилых домов на улице практически не осталось, и уже существует проект ее застройки многоэтажными домами.

Ранее стало известно о планах вернуть улице Фурманова историческое название — Монастырская. Название улица получила по располагавшемуся там Казанскому монастырю. Как отметили в «Рязанских ведомостях» идею о возвращении названия «улица Монастырская» предстоит согласовать с Рязанской епархией.