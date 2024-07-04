RT: Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Журналист отметил, что президент Украины игнорировал его прошлые запросы два года.

Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским. Об этом в четверг, 4 июля, сообщило издание RT.

Телеведущий написал в соцсети X, что хочет донести до американцев важную информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире.

По его словам, он пытался организовать этот разговор два года. Ранее журналист сообщал, что украинский президент игнорировал его запросы.

Точная дата интервью пока неизвестна.