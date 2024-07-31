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Рязанца осудят за незаконный отстрел лося
Браконьеру грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.

Рязанца осудят за незаконный отстрел лося. Об этом в среду, 31 июля, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошел в лесу около деревни Багданово. В мае этого года работники охотхозяйства Рязанского района услышали ночью выстрелы. В это время охота запрещена и егеря заявили в полицию.

Правоохранители обнаружили в чаще тушу лося, убитого тремя выстрелами. При обследовании места преступления эксперт-криминалист нашел в нескольких десятках метров от животного две свежие гильзы. Также в теле лося были обнаружены пули.

Экспертиза установила, что выстрелы были произведены из карабина, который принадлежал 58-летнему жителю Рязани.

По версии дознания, мужчина застрелил животное и вернулся к дачному дому в деревне Багданово, в котором он тогда остановился. Чтобы транспортировать тушу лося из леса, злоумышленник попросил помощи у приятелей, но когда они приехали к месту незаконной охоты, их встретили стражи правопорядка.

В отношении браконьера возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 258 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.

Материалы направлены в суд.