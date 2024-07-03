В Рязани объявили эвакуацию из здания торгово-офисного центра
По словам очевидцев, работников офисов попросили покинуть помещение, при этом не сообщив ничего конкретного.
В Рязани объявили эвакуацию из здания торгово-офисного центра. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.
Инцидент на улице Право-Лыбедской произошел в среду, 3 июля. Как сообщили очевидцы, работников офисов попросили покинуть помещение, при этом не сообщив ничего конкретного. Отмечается, что в здание должны приехать кинологи.
При этом, как сообщают собственные источники, по городу сейчас эвакуируют и другие здания.