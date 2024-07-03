В Рязани объявили эвакуацию из здания торгово-офисного центра

По словам очевидцев, работников офисов попросили покинуть помещение, при этом не сообщив ничего конкретного.

В Рязани объявили эвакуацию из здания торгово-офисного центра. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Инцидент на улице Право-Лыбедской произошел в среду, 3 июля. Как сообщили очевидцы, работников офисов попросили покинуть помещение, при этом не сообщив ничего конкретного. Отмечается, что в здание должны приехать кинологи.

При этом, как сообщают собственные источники, по городу сейчас эвакуируют и другие здания.