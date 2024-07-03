Новости Рязани за 3 июля 2024 год

Рязанцы засняли учебную машину с заклеенным госномером

«Закрыта буква на номере. Чему учат начинающих водителей?» — написал автор поста.

Рязанцы засняли учебную машину с заклеенным госномером. Соответствующее фото появилось в Telegram-канале «Подслушано в Рязани». «Закрыта буква на номере. Чему учат начинающих водителей?» — написал автор поста.

В рязанском магазине женщина пнула маленького ребенка

Мать девочки написала заявление в полицию.

В рязанском супермаркете женщина пнула маленького ребенка. Об этом сообщила мама девочки в группе «Рязань Онлайн» «ВКонтакте». Отмечается, что инцидент произошел в среду, 3 июля, в магазине по адресу Народный бульвар, 15. «Ребенок устал и не знал куда себя деть, я отвлеклась на кассира, дочь оказалась на полу. Женщина просто пнула ребенка и пошла дальше. От такого поведения были в шоке все продавцы», — написала автор поста. Девушка подала заявление в полицию.

В Москве на стройке с высоты упала люлька с рабочими

В Москве на стройке с высоты упала люлька с рабочими. Об этом сообщает прокуратура региона. Отмечается, что один из мужчин погиб на месте, второго госпитализировали. Проводится проверка.

На Солотчинском шоссе произошло массовое ДТП

По данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке образовалась серьезная пробка.

На Солотчинском шоссе произошло массовое ДТП. Об этом сообщили читатели в редакцию РЗН.Инфо. На кадрах видно, что столкнулись три автомобиля. Авария произошла в сторону поселка Солотча. На месте работают сотрудники ГАИ. Информация о пострадавших не поступала. По данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке образовалась серьезная пробка. «Стоит все от ТЦ «Круиз», — рассказал очевидец.

Для рязанцев выпустили еще одно метеопредупреждение

Имеется опасность формирования смерчей.

Для рязанцев выпустили еще одно метеопредупреждение. Информация появилась на сайте регионального МЧС. С 15:00 4 июля до конца суток 6 июля на территории Рязанской области ожидается гроза с сильным ливнем (более 30 мм осадков за час), местами очень сильный дождь, крупный град, усиление ветра до 22 — 27 м/с. Отмечается, что имеется опасность формирования смерчей.

В Госдуме предложили изымать диких животных, которых держат в квартирах

Также запретить их выгул в общественных местах.

В Госдуме предложили изымать диких животных, которых держат в квартирах, а также запретить их выгул в общественных местах. Об этом пишет RT со ссылкой на депутата Владислава Даванкова. Отмечается, что поступает много жалоб на владельцев пум, которые держат животное в квартире и выгуливают без намордника.

В Рязанской области зафиксировали температурный рекорд

Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В Рязанской области зафиксировали температурный рекорд. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России. Отмечается, что в среду, 3 июля, в регионе установлен рекорд по температуре за последние 94 года — 32,8 °C. Предыдущий — в истории метеонаблюдений отмечен в 1959 году — 32,7 °C.

На выезде из Рязани образовалась серьезная пробка из-за ДТП

Авария произошла на улице Есенина.

На выезде из Рязани образовалась серьезная пробка из-за ДТП. Об этом сообщили читатели в редакцию РЗН.Инфо. Авария произошла на улице Есенина. Там столкнулись два автомобиля. Информация о пострадавших не поступала. По данным сервиса «Яндекс. Карты», улицы Есенина, Грибоедова и Солотчинское шоссе окрашены в красный цвет.

ТАСС: в селе Константиново Рязанской области отремонтируют школу Сергея Есенина

Работы начнутся в сентябре 2024 года.

В селе Константиново Рязанской области отремонтируют школу Сергея Есенина. Об этом в среду, 3 июля, сообщило ТАСС со ссылкой на Государственный музей-заповедник С. А. Есенина. «Состав работ, проводимых в текущем году, включает: устройство новой кровли и организованной водосточной системы; расчистку и покраску печных труб; реставрацию оконных блоков; установку наличников; ремонт цоколя», — говорится в сообщении. Также будет сделана новая входная группа и отремонтирована лестница к причалу. Срок окончания всех запланированных работ — сентябрь 2024 года, до праздничных мероприятий, приуроченных ко дню рождения поэта. Как сообщили в музее, первоначальное здание земской школы в селе Константиново было построено в 80-х годах XIX века. В нем с 1905 по 1909 годы учился Есенин. В 1995 году строение было восстановлено по историческим фотографиям и архивным данным. Кроме того будет капитально отремонтирован дом священника И. Я. Смирнова, запланировано благоустройство площади села Константиново из-за переноса парковки. Общая стоимость производимых работ составляет более 14 млн. рублей, средства выделены из областного бюджета, также используются внебюджетные финансы музея-заповедника.

Полицейские задержали 55-летнего рязанца, который пытался убить сожительницу

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали 55-летнего рязанца, который пытался убить сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону. Отмечается, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, женщина упрекнула его в неподобающем поведении. Между ними произошла ссора и рязанец пригрозил убить возлюбленную. Возбуждено уголовное дело.

Рязанцы засняли проехавший на красный сигнал светофора автомобиль

Водитель Lada Priora пронесся между рядами через пешеходный переход.

Рязанцы засняли проехавший на красный свет автомобиль. Информацию в среду, 3 июля, разместили в группе «АвтоБлог Рязань» ВКонтакте. Инцидент произошел на улице Высоковольтной. «Очередной неадекват», — написал автор публикации. На кадрах видно, как водитель Lada Priora пронесся между полосами через пешеходный переход.

В Кемерове загорелся трамвай с пассажирами

В Кемерове загорелся трамвай с пассажирами. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на СК по региону. Находившихся внутри людей эвакуировали. Проводится проверка.

В Рязанском дворе на улице Зубковой произошла авария

У дома № 31А столкнулись Kia и Lada Granta.

В Рязанском дворе на улице Зубковой произошла авария. Об этом в среду, 3 июля, сообщил Telegram-канал «Рязань. Происшествия». «Небольшое ДТП на ул. Зубковой 31А», — говорится в публикации. Судя по снимку, разъехаться не смогли Kia и Lada Granta. О пострадавших неизвестно.

Директор УРТ рассказал о неработающих кондиционерах в общественном транспорте в Рязани

По словам Суханова, на данный момент кондиционеры не работают в четырех автобусах и трех троллейбусах.