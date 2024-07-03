Новости Рязани за 3 июля 2024 год
Рязанцы засняли учебную машину с заклеенным госномером. Соответствующее фото появилось в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».
«Закрыта буква на номере. Чему учат начинающих водителей?» — написал автор поста.
В рязанском супермаркете женщина пнула маленького ребенка. Об этом сообщила мама девочки в группе «Рязань Онлайн» «ВКонтакте».
Отмечается, что инцидент произошел в среду, 3 июля, в магазине по адресу Народный бульвар, 15.
«Ребенок устал и не знал куда себя деть, я отвлеклась на кассира, дочь оказалась на полу. Женщина просто пнула ребенка и пошла дальше. От такого поведения были в шоке все продавцы», — написала автор поста.
Девушка подала заявление в полицию.
В Москве на стройке с высоты упала люлька с рабочими. Об этом сообщает прокуратура региона.
Отмечается, что один из мужчин погиб на месте, второго госпитализировали.
Проводится проверка.
На Солотчинском шоссе произошло массовое ДТП. Об этом сообщили читатели в редакцию РЗН.Инфо.
На кадрах видно, что столкнулись три автомобиля.
Авария произошла в сторону поселка Солотча. На месте работают сотрудники ГАИ.
Информация о пострадавших не поступала.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке образовалась серьезная пробка.
«Стоит все от ТЦ «Круиз», — рассказал очевидец.
Для рязанцев выпустили еще одно метеопредупреждение. Информация появилась на сайте регионального МЧС.
С 15:00 4 июля до конца суток 6 июля на территории Рязанской области ожидается гроза с сильным ливнем (более 30 мм осадков за час), местами очень сильный дождь, крупный град, усиление ветра до 22 — 27 м/с.
Отмечается, что имеется опасность формирования смерчей.
В Госдуме предложили изымать диких животных, которых держат в квартирах, а также запретить их выгул в общественных местах. Об этом пишет RT со ссылкой на депутата Владислава Даванкова.
Отмечается, что поступает много жалоб на владельцев пум, которые держат животное в квартире и выгуливают без намордника.
В Рязанской области зафиксировали температурный рекорд. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.
Отмечается, что в среду, 3 июля, в регионе установлен рекорд по температуре за последние 94 года — 32,8 °C.
Предыдущий — в истории метеонаблюдений отмечен в 1959 году — 32,7 °C.
На выезде из Рязани образовалась серьезная пробка из-за ДТП. Об этом сообщили читатели в редакцию РЗН.Инфо.
Авария произошла на улице Есенина. Там столкнулись два автомобиля.
Информация о пострадавших не поступала.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», улицы Есенина, Грибоедова и Солотчинское шоссе окрашены в красный цвет.
В селе Константиново Рязанской области отремонтируют школу Сергея Есенина. Об этом в среду, 3 июля, сообщило ТАСС со ссылкой на Государственный музей-заповедник С. А. Есенина.
«Состав работ, проводимых в текущем году, включает: устройство новой кровли и организованной водосточной системы; расчистку и покраску печных труб; реставрацию оконных блоков; установку наличников; ремонт цоколя», — говорится в сообщении.
Также будет сделана новая входная группа и отремонтирована лестница к причалу. Срок окончания всех запланированных работ — сентябрь 2024 года, до праздничных мероприятий, приуроченных ко дню рождения поэта.
Как сообщили в музее, первоначальное здание земской школы в селе Константиново было построено в 80-х годах XIX века. В нем с 1905 по 1909 годы учился Есенин. В 1995 году строение было восстановлено по историческим фотографиям и архивным данным.
Кроме того будет капитально отремонтирован дом священника И. Я. Смирнова, запланировано благоустройство площади села Константиново из-за переноса парковки.
Общая стоимость производимых работ составляет более 14 млн. рублей, средства выделены из областного бюджета, также используются внебюджетные финансы музея-заповедника.
Полицейские задержали 55-летнего рязанца, который пытался убить сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, женщина упрекнула его в неподобающем поведении. Между ними произошла ссора и рязанец пригрозил убить возлюбленную.
Возбуждено уголовное дело.
Рязанцы засняли проехавший на красный свет автомобиль. Информацию в среду, 3 июля, разместили в группе «АвтоБлог Рязань» ВКонтакте.
Инцидент произошел на улице Высоковольтной.
«Очередной неадекват», — написал автор публикации.
На кадрах видно, как водитель Lada Priora пронесся между полосами через пешеходный переход.
В Кемерове загорелся трамвай с пассажирами. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на СК по региону.
Находившихся внутри людей эвакуировали.
Проводится проверка.
В Рязанском дворе на улице Зубковой произошла авария. Об этом в среду, 3 июля, сообщил Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
«Небольшое ДТП на ул. Зубковой 31А», — говорится в публикации.
Судя по снимку, разъехаться не смогли Kia и Lada Granta.
О пострадавших неизвестно.
Директор МУП УРТ Андрей Суханов рассказал телеканалу «Город» о неработающих кондиционерах в общественном транспорте в Рязани.
По словам Суханова, на данный момент кондиционеры не работают в четырех автобусах и трех троллейбусах. Причина — заводской брак в виде перетирания трубок или электрические проблемы, когда требуется перепрошивка.
В сюжете уточнили, что сотрудники УРТ чинят кондиционеры ночью. Однако бывают поломки, для устранения которых нужен специалист от изготовителя или же требуется заказ запасных частей. Тогда сроки ремонта увеличиваются.
За ночь успевают отремонтировать четыре автобуса.
«По троллейбусам там немного сложнее — необходима замена электрической платы управления кондиционером, то есть платы изготавливаются в течение 45 дней по регламенту, но стараемся также ускорить этот процесс и ждем в ближайшее время поступления этих плат, установки их и устранение этих неполадок», — сказал Суханов.
Он отметил, что водители обязаны включать кондиционеры, когда температура превышает норму.
Напомним, рязанцы уже жаловались на неработающие кондиционеры в автобусах в 30-градусную жару.
Жительница в среду, 3 июля, потеряла сознание в общественном транспорте.