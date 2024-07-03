Рязанцы пожаловались на неработающие кондиционеры в автобусах в 30-градусную жару

Согласно публикации, температура в салоне автобуса № 20 достигала 37 градусов.

Рязанцы пожаловались на неработающие кондиционеры в автобусах в 30-градусную жару. Об этом сообщили в Telegram-канале RZN_Life.

Кадры опубликованы во вторник, 2 июля. Согласно публикации, температура в салоне автобуса № 20 достигала 37 градусов. В комментариях пользователи отмечают, что подобная ситуация сложилась также на маршрутах №№ 13 и 16.

Ранее в мэрии заявляли, что в Рязани усилили контроль за работой кондиционеров в общественном транспорте.

На 3 июля синоптики прогнозировали температуру до +35 градусов.