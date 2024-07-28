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Опубликован прогноз погоды на 29 июля в Рязанской области
В регионе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха по области ночью составит +12, +17 градусов, днем +21, +26 градусов.

Опубликован прогноз погоды на понедельник, 29 июля, в Рязанской области. Информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В области будет облачно с прояснениями. Ночью и днем ожидаются местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха по области ночью составит +12, +17 градусов, днем +21, +26 градусов.

Ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду. При грозах ожидаются порывы до 17 метров в секунду.

Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение.