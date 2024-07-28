Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 28 июля на территории Рязанской области местами ожидается гроза, кратковременный дождь, ливень, в отдельных районах град.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 28 июля на территории Рязанской области местами ожидается гроза, кратковременный дождь, ливень, в отдельных районах град.
При грозе прогнозируют порывы ветра до 17 метров в секунду.
Ранее рязанцев предупредили о жаре.