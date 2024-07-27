В Рязани скончался полковник ФСБ в отставке Валерий Горынин

Он проходил службу в рязанском Управлении КГБ-ФСБ с 1975 по 2000 год, после чего принимал активное участие в деятельности ветеранской организации.

В Рязани скончался почетный сотрудник контрразведки, полковник госбезопасности в отставке Валерий Горынин. Об этом сообщил Совет ветеранов УФСБ России по Рязанской области. Ему было 74 года.

Он проходил службу в рязанском Управлении КГБ-ФСБ с 1975 по 2000 год, после чего принимал активное участие в деятельности ветеранской организации.

За период службы прошел путь от оперуполномоченного до руководителя отдела, неоднократно поощрялся государственными и ведомственными наградами.

Траурные мероприятия пройдут в воскресенье, 28 июля.