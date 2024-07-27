В Касимове задержали жителя, разбившего антивандальное археологическое стекло

Полицейские по горячим следам установили личность злоумышленника, подозреваемого в совершении вандальных действий. Им оказался 20-летний житель поселка Сынтул Касимовского района.

В субботу, 27 июля, полицейские по горячим следам задержали злоумышленника, подозреваемого в повреждении антивандального археологического стекла на площади Касимова. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной полиции.

В дежурную часть полиции поступило сообщение, что в центре Касимова неизвестные разбили защитное археологическое стекло, через которое можно увидеть культурный слой земли.

По горячим следам полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 20-летний житель поселка Сынтул Касимовского района. Свою вину молодой человек признал и принес извинения.

Полицейскими проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Касимове разбили разбили антивандальное археологическое окно. Появилось видео с места происшествия.

Видео: Telegram-канал «Рязанская полиция»