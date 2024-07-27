С помощью симулятора показали, как выглядела смертельная авария в Ряжском районе

С помощью симулятора BeamNG. Drive реконструировали смертельное ДТП в Ряжском районе. Авария случилась 24 апреля в 4:20 на 300-ом километре дороги Р-22 «Каспий». Там лоб в лоб столкнулись рейсовый автобус «Астрахань-Москва» и грузовой автомобиль «МАН». В результате ДТП водитель автобуса скончался в медицинском учреждении. Травмы получили 13 человек, из них водитель грузового автомобиля и 12 человек пассажиров.