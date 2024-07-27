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С помощью симулятора показали, как выглядела смертельная авария в Ряжском районе
С помощью симулятора BeamNG. Drive реконструировали смертельное ДТП в Ряжском районе. Авария случилась 24 апреля в 4:20 на 300-ом километре дороги Р-22 «Каспий». Там лоб в лоб столкнулись рейсовый автобус «Астрахань-Москва» и грузовой автомобиль «МАН». В результате ДТП водитель автобуса скончался в медицинском учреждении. Травмы получили 13 человек, из них водитель грузового автомобиля и 12 человек пассажиров.

С помощью симулятора BeamNG. Drive реконструировали смертельную аварию в Ряжском районе. Видео опубликовали на YouTube-канале Hold.

Напомним, авария случилась 24 апреля в 4:20 на 300-ом километре дороги Р-22 «Каспий». Там лоб в лоб столкнулись рейсовый автобус «Астрахань-Москва» и грузовой автомобиль «МАН».

В результате ДТП водитель автобуса скончался в медицинском учреждении. Травмы получили 13 человек, из них водитель грузового автомобиля и 12 человек пассажиров. Среди пострадавших нет несовершеннолетних.

Прокуратура сообщала, что причиной смертельной аварии могла стать недостаточная видимость в условиях сильного тумана.

Видео: YouTube-канал Hold