В центре Рязани троллейбус заехал на тротуар

Отмечается, что он сбил светофор.

В центре Рязани троллейбус заехал на тротуар. Соответствующее фото появилось в Telegram-канале «stvchannel».

По данным очевидцев, у транспортного средства на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной сначала оторвались штанги от проводов, а после того, как водитель вышел, чтобы поставить их на место, троллейбус самопроизвольно поехал.

Отмечается, что он сбил светофор.

По данным региональной ГАИ, пострадавших нет.