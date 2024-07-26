Дело рязанца, который не согласился с результатами ЕГЭ, передали в другой суд

Представитель регионального минобра попросил отправить материалы дела в Железнодорожный районный суд из-за того, что юноша прописан в том районе.

В пятницу, 26 июля, в Октябрьском районном суде прошло заседание, где рязанский одиннадцатиклассник Ростислав Сучков оспаривал результаты ЕГЭ по обществознанию и итоги апелляции. Молодой человек защищал свои интересы самостоятельно, без законного представителя. Он подал иск на государственную экзаменационную и конфликтную комиссии регионального министерства образования. На заседании побывал корреспондент РЗН. инфо.

Региональный минобр предоставил суду возражение, бланки ответов экзамена Сучкова, апелляцию о несогласии с выставленными баллами, заключение экспертно-предметной комиссии, протокол проверки результатов ЕГЭ, видеозапись о рассмотрении апелляции школьника.

Представитель регионального минобра попросил отправить материалы дела в Железнодорожный районный суд из-за того, что юноша прописан в том районе.

Судья решил передать дело в Железнодорожный районный суд.

Ростислав заявил корреспонденту РЗН. Инфо, что оспорит решение суда.

Юноша намерен поступать на бюджетное место в институт.

Напомним, Ростислав Сучков подал административный иск в суд на государственную экзаменационную и конфликтную комиссии регионального минобра. Ростислав хочет, чтобы пересмотрели его результаты ЕГЭ и увеличили их с 59 до 68 баллов.