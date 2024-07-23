Рязанский одиннадцатиклассник оспорит в суде баллы за ЕГЭ

Рязанец подал иск в Октябрьский суд на государственную экзаменационную и конфликтную комиссии регионального министерства образования по ЕГЭ. Юноша планирует оспорить результаты экзамена и итоги апелляции.

Рязанский 11-классник Ростислав подал иск в Октябрьский суд на государственную экзаменационную и конфликтную комиссии регионального министерства образования по ЕГЭ. Юноша планирует оспорить результаты экзамена и итоги апелляции. Результаты ЕГЭ по обществознанию юноша узнал 19 июня. По мнению комиссии, он допустил ряд ошибок в развернутой части, поэтому получил 59 баллов. Выпускник с решением комиссии не согласился и 20 июня подал апелляцию.25 июня Ростиславу назначили апелляцию в школе № 6. Юноша хотел заснять происходящее на камеру, однако ему запретили, сославшись на закрытый приказ регионального минобра. В итоге нашли компромисс — комиссия вела видеоконференцсвязь. Позже молодой человек узнал, что педагоги без него вынесли решение по апелляции. Лично ему комиссия предложила пояснить, по какой причине баллы не изменили и в повторной проверке работы отказали"Комиссия сообщила Ростиславу, что учебники, которые он принес, в перечне не находятся. Хотя их он брал из утвержденного списка федерального института педагогический измерений и федерального перечня учебников. А на его позицию по заданиям сказали, что это только субъективное мнение, которое не позволяет объективно оценить работу", — рассказал источник. Также, как утверждает источник, комиссия не предоставила письменное заключение с аргументацией и указанием на конкретные критерии оценки, приняла решение об отклонении апелляции до получения результатов ее рассмотрения.16 июля рязанец подал административный иск в суд на государственную экзаменационную и конфликтную комиссии регионального минобра. Ростислав хочет, чтобы пересмотрели его результаты ЕГЭ и увеличили их с 59 до 68 баллов. Октябрьский суд назначил заседание на 26 июля. Судя по картотеке, юноша будет защищать интересы самостоятельно.