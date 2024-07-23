В Рязанской области 31 июля закроют проезд по железнодорожному переезду
Это связано со вскрытием переездного настила на железнодорожном переезде.
В Рязанской области 31 июля закроют проезд по железнодорожному переезду. Об этом сообщает издание «Сасовская неделя».
31 июля с 9.00 до 14.00 на 384 км перегона Сасово-Берестянки движение автомобильного транспорта будет ограничено.
Это связано со вскрытием переездного настила на железнодорожном переезде.
В Рязанской области 31 июля закроют проезд по железнодорожному переезду
В Рязанской области 31 июля закроют проезд по железнодорожному переезду. Об этом сообщает издание «Сасовская неделя».
31 июля с 9.00 до 14.00 на 384 км перегона Сасово-Берестянки движение автомобильного транспорта будет ограничено.
Это связано со вскрытием переездного настила на железнодорожном переезде.
© RZN.info
ЖКХ и транспорт
https://www.rzn.info/news/services-and-transport