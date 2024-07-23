В Рязани более 10 улиц остались без света
Об этом РЗН. инфо сообщили в электросетях.
В Рязани более 10 улиц остались без света. Об этом РЗН. инфо сообщили в электросетях. Света нет по адресам:
- Московское шоссе;
- ул. Западная;
- ул. Костычева;
- ул. Комбайновая;
- ул. 1-ая, 2-ая Красная;
- 1-ый тракторный проезд;
- ул. Путевая;
- ул. Октябрьская;
- ул. Крупской;
- ул. Старореченская;
- ул. Гаражная;
- Народный бульвар;
- проезд Шабулина.
Работы проведут до полного восстановления.
В Рязани более 10 улиц остались без света
В Рязани более 10 улиц остались без света. Об этом РЗН. инфо сообщили в электросетях. Света нет по адресам:
- Московское шоссе;
- ул. Западная;
- ул. Костычева;
- ул. Комбайновая;
- ул. 1-ая, 2-ая Красная;
- 1-ый тракторный проезд;
- ул. Путевая;
- ул. Октябрьская;
- ул. Крупской;
- ул. Старореченская;
- ул. Гаражная;
- Народный бульвар;
- проезд Шабулина.
Работы проведут до полного восстановления.
© RZN.info
Общество
https://www.rzn.info/news/society