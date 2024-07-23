В Новосибирской области 20-летний сын посадил мать на цепь

В Новосибирской области 20-летний сын посадил мать на цепь. Об этом сообщил портал VN.ru.

Установлено, что в марте 2024 года житель поселка Новые Решеты после конфликта с родительницей взял в коровнике железную цепь с навесным замком. Он ударил мать кулаком по ноге, приковал ее к печи отопления, после чего ушел и запер дом снаружи.

«Спустя некоторое время, услышавшая крики и стук в стену соседка, с помощью гвоздодера вскрыла входную дверь и вызволила женщину, а прибывшие на место происшествия сотрудники полиции помогли снять цепь с ноги потерпевшей. Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме», — сообщила представитель прокуратуры региона.

Злоумышленника обвиняют в незаконном лишении человека свободы.