В Ряжском районе пропала 39-летняя Юлия Гришина

Женщина ушла из дома в селе Петрово 14 июля и не вернулась.

В Ряжском районе пропала 39-летняя Юлия Гришина. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».

Женщина ушла из дома в селе Петрово 14 июля и не вернулась.

Ее приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза.

Во что она была одета в день пропажи — неизвестно.