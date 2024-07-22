В Ряжском районе пропала 39-летняя Юлия Гришина
Женщина ушла из дома в селе Петрово 14 июля и не вернулась.
В Ряжском районе пропала 39-летняя Юлия Гришина. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».
Женщина ушла из дома в селе Петрово 14 июля и не вернулась.
Ее приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза.
Во что она была одета в день пропажи — неизвестно.
Всех просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефонам:
В Ряжском районе пропала 39-летняя Юлия Гришина
В Ряжском районе пропала 39-летняя Юлия Гришина. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».
Женщина ушла из дома в селе Петрово 14 июля и не вернулась.
Ее приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза.
Во что она была одета в день пропажи — неизвестно.
Всех просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефонам:
© RZN.info
Происшествия
https://www.rzn.info/news/accident