В Рязани на улице нашли труп мужчины

Инцидент произошел в понедельник, 22 июля. По словам очевидца, около супермаркета «Подсолнуха» на улице Кальной погиб мужчина.

В Рязани на улице нашли труп мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП и ДТП Рязань».

Инцидент произошел в понедельник, 22 июля. По словам очевидца, около супермаркета «Подсолнух» на улице Кальной погиб мужчина.

В пресс-службе регионального СК сообщили, что по факту мужчины организована проверка. На место происшествия выехал следователь.