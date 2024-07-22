В центре Рязани задержали мужчину, который приставал к девушкам. Об этом РЗН. Инфо сообщили очевидцы.
Инцидент произошел в понедельник, 22 июля, на улице Почтовой. По словам очевидца, мужчина приставал к девушкам в кафе. Сотрудники заведения вызвали на место Росгвардию.
Отмечается, что при задержании мужчина ударил одного из росгвардейцев.
По словам рязанцев, задержанному 26 лет.
В центре Рязани задержали мужчину, который приставал к девушкам
В центре Рязани задержали мужчину, который приставал к девушкам. Об этом РЗН. Инфо сообщили очевидцы.
Инцидент произошел в понедельник, 22 июля, на улице Почтовой. По словам очевидца, мужчина приставал к девушкам в кафе. Сотрудники заведения вызвали на место Росгвардию.
Отмечается, что при задержании мужчина ударил одного из росгвардейцев.
По словам рязанцев, задержанному 26 лет.