В центре Рязани задержали мужчину, который приставал к девушкам

Отмечается, что при задержании мужчина ударил одного из росгвардейцев.

В центре Рязани задержали мужчину, который приставал к девушкам. Об этом РЗН. Инфо сообщили очевидцы.

Инцидент произошел в понедельник, 22 июля, на улице Почтовой. По словам очевидца, мужчина приставал к девушкам в кафе. Сотрудники заведения вызвали на место Росгвардию.

Отмечается, что при задержании мужчина ударил одного из росгвардейцев.

По словам рязанцев, задержанному 26 лет.