Трое подростков пострадали в ДТП на трассе М-5 в Сасовском районе

Авария произошла 21 июля в 23:30 на 403 километре трассы. Предварительно, Volvo столкнулся с мотоциклом «Иж».

В Рязанской области в ДТП на трассе М-5 «Урал» пострадали трое подростков. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в воскресенье, 21 июля, примерно в 23:30, на 403 километре трассы М-5 «Урал» в Сасовском районе.

По предварительной информации, 45-летний житель Пензенской области на автомобиле Volvo столкнулся с мотоциклом «Иж», которым управлял 15-летний житель Мордовии.

В результате пострадали водитель мотоцикла и два пассажира 15 и 16 лет. Их госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка.