Рязанцы вновь сообщили о росте цен на бензин

«Что-то меняется и только одно стабильно — рост бензина, стабильно каждую неделю по 50 копеек. 95 стоит уже почти 57 рублей, верните хотя бы по 55 рублей», — рассказал рязанец.

Рязанцы вновь сообщили о росте цен на бензин. Пост об этом появился в понедельник, 22 июля, в группе «Автоблог Рязань».

«Что-то меняется и только одно стабильно — рост бензина, стабильно каждую неделю по 50 копеек. 95 стоит уже почти 57 рублей, верните хотя бы по 55 рублей», — рассказал рязанец.

Ранее корреспондент РЗН. Инфо, посетил четыре городские заправочные станции: «Газпром», «Роснефть» «TeBoil» и «Полный бак» и убедился в росте цен.