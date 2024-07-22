Рязанцы вновь сообщили о росте цен на бензин. Пост об этом появился в понедельник, 22 июля, в группе «Автоблог Рязань».
«Что-то меняется и только одно стабильно — рост бензина, стабильно каждую неделю по 50 копеек. 95 стоит уже почти 57 рублей, верните хотя бы по 55 рублей», — рассказал рязанец.
Ранее корреспондент РЗН. Инфо, посетил четыре городские заправочные станции: «Газпром», «Роснефть» «TeBoil» и «Полный бак» и убедился в росте цен.
Рязанцы вновь сообщили о росте цен на бензин
Рязанцы вновь сообщили о росте цен на бензин. Пост об этом появился в понедельник, 22 июля, в группе «Автоблог Рязань».
«Что-то меняется и только одно стабильно — рост бензина, стабильно каждую неделю по 50 копеек. 95 стоит уже почти 57 рублей, верните хотя бы по 55 рублей», — рассказал рязанец.
Ранее корреспондент РЗН. Инфо, посетил четыре городские заправочные станции: «Газпром», «Роснефть» «TeBoil» и «Полный бак» и убедился в росте цен.