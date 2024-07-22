Обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью грозит пожизненный срок

Это связано с тем, что в его деле изменилось обвинение.

Обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью грозит пожизненный срок. Об этом сообщается в картотеке Басманного суда.

Ходатайство о продлении меры пресечения Сидики рассмотрят 25 июля. Сидики будут судить по статье 205 части 3 УК РФ. Данная часть предусматривает наказание за террористический акт, сопряженный с посягательством на объекты использования атомной энергии, потенциально опасные биологические объекты либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических веществ или патогенных биологических агентов либо повлекшие причинение смерти человеку. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Ранее Сидики грозило 20 лет колонии.

Напомним, его обвиняют в организации теракта на железной дороге между станциями «Рыбное» и «Блокпост 204-й км». Он произошел 11 ноября 2023 года. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги.

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