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Опубликован прогноз погоды на 22 июля в Рязанской области
В регионе будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха по области ночью составит +11, +16 градусов, днем — +22, +27 градусов.

Опубликован прогноз погоды на понедельник, 22 июля, в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС на своем официальном сайте.

В области будет переменная облачность. Местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха в регионе ночью составит +11, +16 градусов, днем — +22, +27 градусов.

Ветер ожидается северо-западный, северный, 4-9 метров в секунду, местами при грозе порывы достигнут 16 метров в секунду.

Ранее для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение.