Рязанцев предупредили о грозе
До конца суток 21 июля на территории региона местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град.
Пресс-служба регионального ГУ МЧС предупредила рязанцев о грозе. Сообщение
До конца суток 21 июля на территории региона местами будут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град.
При грозе местами ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.
Рязанцев предупредили о грозе
Пресс-служба регионального ГУ МЧС предупредила рязанцев о грозе. Сообщение
До конца суток 21 июля на территории региона местами будут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град.
При грозе местами ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.
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