Рязанцев предупредили о грозе

До конца суток 21 июля на территории региона местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС предупредила рязанцев о грозе. Сообщение разместили на сайте ведомства.

До конца суток 21 июля на территории региона местами будут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град.

При грозе местами ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.