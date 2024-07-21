На проезде Яблочкова в Рязани после ДТП у внедорожника отвалилось колесо

Авария произошла в воскресенье, 21 июля. Столкнулись два автомобиля. Они получили механические повреждения. По словам читателей РЗН. инфо, у внедорожника отвалилось колесо.