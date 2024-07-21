В воскресенье, 21 июля, в Рязани случилось ДТП. Видео в редакцию РЗН. инфо прислали читатели.
Авария произошла на проезде Яблочкова. Столкнулись внедорожник и легковушка. Автомобили получили механические повреждения. По словам читателей РЗН. инфо, после ДТП у внедорожника отвалилось колесо. Данных о пострадавших нет.
На месте происшествия работали сотрудники ГАИ.
Официальная информация уточняется.
На проезде Яблочкова в Рязани после ДТП у внедорожника отвалилось колесо
В воскресенье, 21 июля, в Рязани случилось ДТП. Видео в редакцию РЗН. инфо прислали читатели.
Авария произошла на проезде Яблочкова. Столкнулись внедорожник и легковушка. Автомобили получили механические повреждения. По словам читателей РЗН. инфо, после ДТП у внедорожника отвалилось колесо. Данных о пострадавших нет.
На месте происшествия работали сотрудники ГАИ.
Официальная информация уточняется.