Экс-глава МИД Австрии посетила фестиваль в Касимовском районе

В субботу, 20 июля, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль посетила фестиваль «Гусевские забавы», который проходил в поселке Гусь-Железный Касимовского района.

В субботу, 20 июля, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль посетила фестиваль «Гусевские забавы», который проходил в поселке Гусь-Железном Касимовского района. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Карин Кнайсль прошла по рядам «Касимовского подворья». Отмечается, что в Касимовской слободе (город Касимов) она выковала монету. У палатки Крутоярского сельского поселения экс-глава МИД Австрии попробовала кашу, которую готовят в этих местах.

Кроме того, Кетрин Кнайсль посмотрела представление усадебного театра «Орлиное гнездо».

Напомним, экс-глава МИД Австрии построит дом в Рязанской области.

Фото: официальная группа администрации Касимовского района во «ВКонтакте»