Экс-глава МИД Австрии построит дом в Рязанской области

Она уточнила, что планирует переехать в сельскую местность в центральной части России, к востоку от Москвы.

Экс-глава австрийского МИДа Карин Кнайсль построит дом в Рязанской области. Об этом сообщило РИА Новости.

Она уточнила, что планирует переехать в сельскую местность в центральной части России, к востоку от Москвы. При этом экс-министр все равно намерена добираться на работу в Санкт-Петербург, где сейчас руководит центром G.O.R.K.I.

«[Дом] в русском стиле, разумеется, не бунгало. Без больших окон. Если все пойдет по плану, буду ездить или на новом скоростном поезде из Рязани, или на ночном поезде из Рязани», — отметила она агентству.

Экс-министр добавила, что у себя в глубинке она хотела бы разводить куриц, а вот бани она «не очень большой фанат».

Кнайсль также уточнила, что переехала в Россию, так как это свободная страна. По ее словам, европейские государства достаточно маленькие и при этом густонаселенные. Как заявила экс-глава МИД Австрии, в России «много места и большие горизонты».

Напомним, о том, что бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поселилась в Рязанской области, стало известно в августе 2023 года. Позже она сообщала о переезде из Рязанской области в Санкт-Петербург.

Фото: скриншот из видео РИА Новости