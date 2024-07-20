В Рязанской области 21 июля пройдут дожди
Температура воздуха по области ночью составит +11…+16 градусов, днем +23…+28 градусов.
В Рязанской области в воскресенье, 21 июля, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Прогноз погоды опубликован на
Температура воздуха по области ночью составит +11…+16 градусов, днем +23…+28 градусов.
Переменная облачность. Ночью и утром местами туман.
Ветер западной четверти, 4-9 метров в секунду, при грозе порывы 11-16 метров в секунду.
В Рязанской области 21 июля пройдут дожди
В Рязанской области в воскресенье, 21 июля, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Прогноз погоды опубликован на
Температура воздуха по области ночью составит +11…+16 градусов, днем +23…+28 градусов.
Переменная облачность. Ночью и утром местами туман.
Ветер западной четверти, 4-9 метров в секунду, при грозе порывы 11-16 метров в секунду.
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Природа и экология
https://www.rzn.info/news/environment