В России вырастут цены на товары из недружественных стран

Правительство РФ повысило пошлины на ряд товаров из недружественных стран. Решение принято для защиты экономических интересов страны, сообщают «Ведомости».

Правительство РФ повысило пошлины на ряд товаров из недружественных стран. Решение принято для защиты экономических интересов страны, сообщают «Ведомости».

Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

Оно вступит в силу через семь дней после официального опубликования. Согласно документу, новые таможенные ставки будут действовать до 31 декабря 2024 года включительно.

Они распространяются на такие товары, как кондитерские изделия, печенье, туалетная вода, шампуни, моющие и чистящие средства. Ставка составляет 35% от таможенной стоимости.

Под новые условия подпадают также вина и пиво: пошлина устанавливается на уровне 20%, но не менее 1,5 доллара за литр.

Ставка в 35% распространится на свинцовые аккумуляторы, ружья, спортивные и охотничьи винтовки, ракетницы и патроны, а ставка в 50% — на фанеру, обои, верхнюю одежду.