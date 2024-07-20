На трассе возле Шумаши произошла авария

В Рязанском районе в субботу, 20 июля, произошла авария на трассе. Две легковушки столкнулись между селами Шумашь и Дубровичи.

В Рязанском районе в субботу, 20 июля, произошла авария на трассе. Две легковушки столкнулись между селами Шумашь и Дубровичи. Фото прислали РЗН. инфо очевидцы.

По их словам, одна из машин — с московскими номерами.

Из-за аварии движение затруднено, образовалась пробка.