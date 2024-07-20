На трассе возле Шумаши произошла авария
В Рязанском районе в субботу, 20 июля, произошла авария на трассе. Две легковушки столкнулись между селами Шумашь и Дубровичи.
В Рязанском районе в субботу, 20 июля, произошла авария на трассе. Две легковушки столкнулись между селами Шумашь и Дубровичи. Фото прислали РЗН. инфо очевидцы.
По их словам, одна из машин — с московскими номерами.
Из-за аварии движение затруднено, образовалась пробка.
На трассе возле Шумаши произошла авария
В Рязанском районе в субботу, 20 июля, произошла авария на трассе. Две легковушки столкнулись между селами Шумашь и Дубровичи. Фото прислали РЗН. инфо очевидцы.
По их словам, одна из машин — с московскими номерами.
Из-за аварии движение затруднено, образовалась пробка.
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Происшествия
https://www.rzn.info/news/accident