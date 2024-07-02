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В Рязани зафиксировали случаи отравления энергетиками
Пациенты поступали в токсикологическое отделение наркодиспансера.

В Рязани зафиксировали несколько случаев отравления отравления энергетиками. Информацию об этом в интервью ГТРК «Ока» сообщил заведующий отделением наркодиспансера Андрей Тарасов.

«Поступали такие люди. Заявляли, что выпили много энергетических напитков. Для всех критическая доза разная, но случаи были и среди молодых людей», — отметил Тарасов.

Заведующий не уточнил конкретное число поступивших с отравлением от энергетиков в токсикологическое отделение. Также неизвестно, о каком периоде идет речь. Но врач рассказал, что чаще всего возраст пациентов от 18 лет и выше.

По словам специалиста, употребление энергетиков может привести к развитию гипертонической болезни, ожирению, губительно действуют на эмаль зубов и пищеварительную систему.

Как рассказал завотделением наркодиспансера Тарасов, при постоянном употреблении энергетиков, организм истощается, кратковременный эффект бодрости перестает действовать, наступает апатия.