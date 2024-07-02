Рязанским военным пенсионерам не пришла пенсия за июнь
Как рассказал мужчина, каждый месяц не позднее 1 числа стабильно приходила пенсия. Июль наступил, а выплата так и не поступила.
Рязанским военным пенсионерам не пришла пенсия за июнь. Об этом редакции РЗН. инфо сообщил один из них.
Как рассказал мужчина, каждый месяц не позднее 1 числа стабильно приходила пенсия. Июль наступил, а выплата так и не поступила.
Отметим, что с этой проблемой столкнулась вся страна. В соцсетях и на форумах люди пишут, что за июнь выплаты пенсионерам так и не пришли.
«В органах и банках вразумительного ответа не дают», — пишут пользователи.
Официальных комментариев от ведомств не поступало. Однако появилась информация от Сбербанка, который сообщает клиентам, что наблюдаются задержки в зачислении пенсии по техническим причинам. Банк просит подождать зачисления до конца дня.
На данный момент многие регионы уже начали получать выплаты.