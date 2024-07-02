Рязанская природоохранная прокуратура занялась свалкой около Сегденского озера

Министру природопользования Рязанской области внесено представление.

Рязанская природоохранная прокуратура занялась свалкой около Сегденского озера. Об этом во вторник, 2 июля, сообщили в группе «ЭРА (Экологический рязанский альянс)» ВКонтакте.

«В начале лета мы обнаружили очередную несанкционированную свалку. Складирование отходов находится в районе озера Сегденское, а данная территория принадлежит ГКУ РО „Солотчинское лесничество“, расположенного на землях Государственного лесного фонда. Мы составили и отправили письмо в Рязанскую природоохранную прокуратуру. Через некоторое время нам пришел ответ», — говорится в публикации.

Согласно документу, природоохранная прокуратура внесла представление министру природопользования Рязанской области.

Фото: «ЭРА (Экологический рязанский альянс)» ВКонтакте