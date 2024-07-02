Новости Рязани за 2 июля 2024 год

В Тюмени неизвестные открыли стрельбу на парковке у торгового центра

В Тюмени неизвестные открыли стрельбу на парковке у торгового центра. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил Telegram-канал «SHOT». Инцидент произошел на улице Широтной. Очевидцы рассказали, что толпа людей сначала устроила массовую драку, а затем послышались выстрелы. После этого участники конфликта скрылись с места происшествия. В потасовке участвовали около 30 человек. На место прибыли сотрудники МВД и скорая помощь.

Сборная Нидерландов обыграла Румынию на Евро-2024

Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 3:0.

Сборная Нидерландов обыграла Румынию на Евро-2024. Об этом во вторник, 2 июля, сообщили РИА Новости. Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 3:0. Дубль в составе победителей оформил Дониелл Мален, еще один гол забил Коди Гакпо.

Россиян предупредили о возможном подорожании авиабилетов

Это связано с увеличением сборов с авиакомпаний на ремонт и содержание аэродромов.

Россиян предупредили о возможном подорожании авиабилетов. Об этом во вторник, 2 июля, сообщила «Газета.Ru». Отмечается, что Росавиация анонсировала увеличение сборов с авиакомпаний на ремонт и содержание аэродромов. Предполагается, что это может произойти уже с августа. Однако, по заверениям представителей крупных авиакомпаний, финансовая нагрузка может лечь на пассажиров.

Рязанская природоохранная прокуратура занялась свалкой около Сегденского озера

Министру природопользования Рязанской области внесено представление.

Рязанская природоохранная прокуратура занялась свалкой около Сегденского озера. Об этом во вторник, 2 июля, сообщили в группе «ЭРА (Экологический рязанский альянс)» ВКонтакте. «В начале лета мы обнаружили очередную несанкционированную свалку. Складирование отходов находится в районе озера Сегденское, а данная территория принадлежит ГКУ РО „Солотчинское лесничество“, расположенного на землях Государственного лесного фонда. Мы составили и отправили письмо в Рязанскую природоохранную прокуратуру. Через некоторое время нам пришел ответ», — говорится в публикации. Согласно документу, природоохранная прокуратура внесла представление министру природопользования Рязанской области. Фото: «ЭРА (Экологический рязанский альянс)» ВКонтакте

Рязанская мэрия назвала сроки восстановления контактной сети в Дягилеве

Работники не могут завершить ремонт из-за большого скопления машин.

Рязанская мэрия назвала редакции РЗН. Инфо сроки восстановления контактной сети в Дягилеве. «Контактную сеть в Дягилево подняли, тросы натянули, но пока не могут доделать из-за большого скопления автомобилей. Проезжая часть сейчас полностью освобождена, через 2 часа приедет ночная бригада и все доделает, когда разъедутся автомобили», — заявили в горадминистрации. Напомним, ранее стало известно, что на Московском шоссе образовалась пробка из-за обрыва проводов. Рязанская мэрия дала комментарий по ситуации.

В Санкт-Петербурге 17-летнего подростка ударили ножом в бедро

В Санкт-Петербурге 17-летнего подростка ударили ножом в бедро. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил Telegram-канал «78 Новости». Инцидент произошел возле круглосуточного магазина-бара недалеко от Владимирской площади. О случившемся сразу сообщили в правоохранительные органы, начались поиски напавшего. Сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали на Разъезжей улице 34-летнего мужчину, по приметам схожего с разыскиваемым. Его доставили в полицию. Пострадавший подросток госпитализирован.

Собчак заступилась за жителей рязанской деревни Собчаково

В населенном пункте пять дней нет воды.

Ксения Собчак заступилась за жителей рязанской деревни Собчаково. Пост во вторник, 2 июля, опубликован в Telegram-канале «Кровавая барыня». «Какого хрена? Дайте собчаковцам воду», — написала журналистка со ссылкой на публикацию канала «Вся Рязань». В нем указано, что населенный пункт пять дней лишен водоснабжения. Проблема возникла в пятницу, 28 июня. В выходные дни обслуживающая организация решать вопрос не стала. В понедельник выяснилось, что сломан насос, его заменили. Однако новое оборудование сгорело спустя два часа. Глава поселения Надежда Сычева сообщила, что о проблеме известно, в деревне есть возможность подвоза воды, но, по ее словам, заявок не поступало. Жители в шутку предложили привлечь к решению вопроса однофамилицу Ксению Собчак.

На Украине отвергли предложение Орбана о прекращении огня

Как сказал замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква, подобные инициативы не могут рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования.

Украина выслушала предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня, однако считает, что подобные инициативы не могут рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква. «Он [Орбан] высказал свою мысль. Это не первая страна, которая говорит про такие возможные варианты развития событий. Президент выслушал собеседника, однако в ответ изложил свою позицию. Позиция Украины довольно четкая, понятная и известная. дело в том, что такие процессы [прекращение огня] не могут рассматриваться в отрыве», — сказал он в эфире украинского телемарафона. Жовква подчеркнул, что позиция Украины заключается в том, чтобы добиваться урегулирования по линии инициированных Киевом так называемых саммитов мира. Ранее Орбан на брифинге после переговоров в Киеве рассказал, что предложил Владимиру Зеленскому пойти на прекращение огня.

В Москве утонули три человека, одного спасли

В Москве утонули три человека. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил Telegram-канал «Mash». По информации портала, первое тело нашли под Кожуховским мостом — мужчина ушел купаться утром и не вернулся. Еще одного утопленника случайно нашли отдыхающие на берегу реки в парке «Серебряный бор». Третий мужчина захлебнулся в Пенягинском пруду в Митино — купался с друзьями и не выплыл. Одного человека удалось спасти. Пьяный житель столицы нырнул в Москву-реку с набережной Тараса Шевченко, его увидели прохожие и вызвали спасателей. Гражданина вытащили. Еще одного мужчину ищут спасатели. Он отправился плавать в парк «Удальцовские пруды» и не возвращается более трех часов. Его вещи нашли на берегу родственники. Они вызвали полицию.

В Москве студент МГУ выпал с 16 этажа общежития на Воробьевых горах

В Москве студент МГУ выпал с 16 этажа общежития на Воробьевых горах. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил Telegram-канал «Mash». По информации портала, за пару минут до трагедии молодой человек вместе с соседом по комнате собирался пойти в столовую. Пока товарищ ждал сокурсника за дверью, тот вылетел в окно.

В Госдуме высказались против отмены ЕГЭ

По мнению Анатолия Вассермана, такая форма экзамена полезнее классического экзамена с билетами.

Депутат Госдумы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман высказался против внесенного законопроекта об отмене ЕГЭ. Его слова приводит «Лента.ру». «Лично я, если дойдет до обсуждения этого проекта, буду голосовать против отмены ЕГЭ. Я считаю, что нельзя путать форму и содержание. Сейчас к содержанию ЕГЭ немало претензий, но их постепенно исправляют», — отметил парламентарий. Вассерман добавил, что ЕГЭ полезнее классического экзамена с билетами. Так, благодаря ЕГЭ, есть возможность оценить знания ученика по всему материалу, пройденному в школе. Иная форма экзамена же покажет только знания по той теме, которая попадется в билете.

В Госдуме предложили проводить дополнительный медосмотр водителям в 80 лет

Это должно помочь обнаружить заболевания, которые мешают управлять транспортом.

В Госдуме предложили проводить дополнительный медосмотр водителям в 80 лет. Об этом во вторник, 2 июля, сообщило издание RT. Автор документа — вице-спикер Владислав Даванков. Он считает, что это поможет выявлять заболевания, которые могут серьезно влиять на способность водить машину, например деменцию или сердечные болезни.

Рязанский суд оставил под стражей экс-замначальника угрозыска Виталия Цыплакова

Заседание состоялось во вторник, 2 июля.

Во вторник, 2 июля, в Советском суде Рязани рассмотрели меру пресечения подозреваемому в убийстве Сергея Пинтелина на охоте в Сапожковском районе. Суд оставил экс-замначальника угрозыска Виталия Цыплакова под стражей. На заседании побывал корреспондент РЗН. инфо. Прокуратура и следственный комитет просили продлить содержание в СИЗО Цыплакову до 2 сентября. Защита, в свою очередь, попросила приобщить ходатайство о переквалификации уголовного дела с «Умышленного преступления» на «Действие по неосторожности» и провести допрос Цыплакова. «16 мая Цыплаков выезжал на место происшествия. На настоящее время протокол до сих пор не изготовлен. Цыплаков активно взаимодействует со следствием», — отметил адвокат. Также защита подчеркнула, что нет доказательств, что именно пуля Цыплакова попала в Пинтелина. «Там было не менее 10 выстрелов, из них только четыре обвиняемого. Говорить, что Цыплаков убил, неуместно», — добавил адвокат. В суде Цыплаков извинился перед потерпевшей стороной. Он сказал, что согласен возмещать моральный и материальный ущерб и постарается «всячески загладить вину». Сторона защиты попросила отправить подозреваемого под домашний арест. Мать убитого Сергея Пинтелина не поверила в искренность Цыплакова, обвинила его в намеренном убийстве сына, и настаивала на продлении содержания в СИЗО. Суд оставил Цыплакова под стражей до 2 сентября. Напомним, в феврале 2024 года в Рязанской области на охоте пропал 47-летний Сергей Пинтелин. В мае стало известно, что подозреваемым по делу об убийстве и незаконной охоте обвинили Цыплакова. Позднее подозреваемый рассказал о подробностях преступления и показал следствию, как застрелил Пинтелина.

В Рязани зафиксировали случаи отравления энергетиками

Пациенты поступали в токсикологическое отделение наркодиспансера.