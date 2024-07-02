Рязанская мэрия прокомментировала обрыв троллейбусных проводов на Московском шоссе

Инцидент произошел во вторник, 2 июля. Обрыв провода случился от остановки Элеватор до остановки Рязанские сады.

Рязанская мэрия прокомментировала редакции РЗН. инфо обрыв троллейбусных проводов на Московском шоссе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в 14:40 произошел обрыв контактного провода троллейбусных сетей от остановки Элеватор до остановки Рязанские Сады.

«Рабочая бригада приступила к устранению неисправности. Троллейбусы будут следовать до ул. Крупской. Три троллейбуса на этом маршруте имеют автономный ход. В этом году на данном участке контактной сети также будут организованы плановые ремонтные работы», — отметили в мэрии.

Ранее стало известно, что на Московском шоссе образовалась пробка из-за обрыва проводов.