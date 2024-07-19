Рязанца ударили по лицу после того, как он испражнился на клумбу
В центре Рязани засняли молодого человека, испражняющегося на клумбу. Об этом сообщили в группе «Рязанская культура».
Кадры сделаны около ТРЦ «Малина».
"Окружающие люди, в том числе его друг, сделали ему замечание. Увы, писающий мальчик оскорбил своего дружка, за что серьезно поплатился…" — указали в публикации. На видео показано, как мужчину ударил другой человек.
Рязанца ударили по лицу после того, как он испражнился на клумбу
В центре Рязани засняли молодого человека, испражняющегося на клумбу. Об этом сообщили в группе «Рязанская культура».
Кадры сделаны около ТРЦ «Малина».
"Окружающие люди, в том числе его друг, сделали ему замечание. Увы, писающий мальчик оскорбил своего дружка, за что серьезно поплатился…" — указали в публикации. На видео показано, как мужчину ударил другой человек.
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