Рязанца ударили по лицу после того, как он испражнился на клумбу

В центре Рязани засняли молодого человека, испражняющегося на клумбу. Об этом сообщили в группе «Рязанская культура».

Кадры сделаны около ТРЦ «Малина».

"Окружающие люди, в том числе его друг, сделали ему замечание. Увы, писающий мальчик оскорбил своего дружка, за что серьезно поплатился…" — указали в публикации. На видео показано, как мужчину ударил другой человек.