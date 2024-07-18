В Рязани хотят ограничить скорость электросамокатов до 20 километров в час

Ранее движение электросамокатов полностью запретили в Верхнем городском парке, Торговых рядах, улице Почтовой.

Горадминистрация предложила ограничить скорость для СИМ до 20 км/ч вместо действующих 25 км/ч и внести изменения в правила дорожного движения. Об этом стало известно в четверг, 18 июля, на комитете гордумы по вопросам местного самоуправления, общественной безопасности, регламенту и депутатской этике.

Скорость хотят ограничить для СИМ при движении в жилых и велосипедных зонах, на территориях возле многоквартирных домов.

Как отметили на комитете, отдельные полосы для движения СИМ могут сделать при разработке проектной документации при ремонте дорог. Вопрос рассмотрят при наличии технической возможности и выделении финансирования.

Для регулирования размещения электросамокатов в городе мэрия совместно с гордумой решили установить особенности размещения и завершения движения СИМ на территории общего пользования. Изменения вступят в силу 1 сентября 2024 года.

Кроме того, как отметили на комитете, на данный момент в Рязани есть велосипедные дорожки на Касимовском шоссе, Советской Армии, Северной окружной дороге. Планируют сделать велосипедную дорожку на улице Шабулина.

Напомним, движение электросамокатов полностью запретили в Верхнем городском парке, Торговых рядах, улице Почтовой. Максимальная скорость 10 км/ч установили на бульваре имени Скобелева, в сквере 50-летия Октября. 15 км/ч — в сквере академика Уткина, Кремлевском парке, на Бульваре победы, части Первомайского проспекта, на улице Почтовой и Лыбедском бульваре, а также в Нижнем городском парке и сквере на улице 26 Бакинских Комиссаров. Максимальная скорость в 20 км/ч разрешена на части Лыбедского бульвара, в ЦПКиО и Лесопарке. Список не является окончательным и будет обновляться.

За парковку электросамоката поперек тротуара или не на зоне парковки грозит штраф 500 рублей.