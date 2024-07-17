В центре Москвы мужчина домогался девятилетней девочки
В центре Москвы мужчина домогался девятилетней девочки. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел днем 12 июля на улице Талалихина.
Отмечается, что школьница гуляла в сквере с подругой. Та оставила ее одну и уехала на велосипеде в магазин. Девочка села на скамейку. К ней подошел незнакомый мужчина и начал говорить про фонтан.
«Затем преступник начал приставать к ребенку и трогать через одежду. Испуганная девочка убежала к дому подруги», — заявил собеседник издания.
Четвероклассница рассказала о случившемся матери, та обратилась в полицию. 37-летнего мужчину задержали, на него завели уголовное дело.