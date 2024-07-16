Стали известны обстоятельства гибели сына учредителя рязанской ЖК «Единство»

По данным канала, 26-летний Иван Саморуков в день трагедии отдыхал в большой компании на Оке. Друзья поплыли отдыхать на остров Бараньи рожки в субботу, 13 июля.

Стали известны обстоятельства гибели сына учредителя рязанской ЖК «Единство». Их приводит Telegram-канал «аТипичная Рязань 18+".

По данным канала, 26-летний Иван Саморуков в день трагедии отдыхал в большой компании на Оке. Друзья поплыли отдыхать на остров Бараньи рожки в субботу, 13 июля. Ночью пошел дождь и несколько человек из компании решили вернуться на берег.

Саморуков управлял моторной лодкой, в которой находилась его жена и еще 4 человека. Сзади также шел водный скутер.

«Лодка в темноте напоролась на трос от стоящего земснаряда и перевернулась. Рабочие сразу начали спасать тонущих. Иван Саморуков оказался единственным, кого достать не смогли. Видимо, от удара потерял сознание и сразу утонул», — отметили в сообщении.

Отмечается, что еще один пассажир лодки сейчас находится в искусственной коме в больнице.

Напомним, тело Саморукова достали из Оки 15 июля.

Фото с личной страницы Ивана Саморукова «Вконтакте»