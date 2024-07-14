В Рязани на Оке опрокинулся катер с пятью пассажирами

В воскресенье, 14 июля, в Рязани на Оке опрокинулся катер. Об этом
Инцидент произошел на 696 километре Оки. Катером управлял мужчина 1998 года рождения. На борту находилось 5 совершеннолетних.
Отмечается, что катер столкнулся с земснарядом, который стоял на якоре возле берега. Судно опрокинулось. Водитель пропал без вести. Его ищут. Пассажиры доставлены в больницу с незначительными повреждениями.
Следователь осмотрел место происшествия. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Восточным следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 263 УК РФ.
По данным сервиса «Яндекс Карты», 696 километр Оки находится в районе пристани в Лесопарке.