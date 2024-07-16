Рязанцы сообщили о появлении несанкционированной свалки на улице Почтовой

По словам рязанцев, строительный мусор и грунт начали сваливать на придомовую территорию примерно год назад.

В Рязани во дворе дома № 57 на улице Почтовой появилась несанкционированная свалка. Об этом корреспонденту РЗН. Инфо рассказали местные жители во вторник, 16 июля.

По словам рязанцев, строительный мусор и грунт начали сваливать на придомовую территорию примерно год назад.

Жители писали в мэрию, чтобы те решили ситуацию. В ведомстве ответили, что собственнику помещений и производителю земляных работ направили уведомления, что складировать мусор на придомовой территории нельзя.

Как сообщается в ответе горадминистрации, контролировать уборку мусора и восстановление нарушенного благоустройства территории будет префектура Советского района.