Россиянам назвали сроки проведения прямой линии с президентом

Она пройдет ближе к Новому году и будет объединена с большой пресс-конференцией.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет ближе к Новому году, ее объединят с большой пресс-конференцией российского лидера. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Будет зимой. Ближе к Новому году. Это будет итоговое информационное мероприятие. Пока мы исходим из того, что это будет совмещенный формат — так же, как это было в прошлом году», — сказал представитель Кремля.

В ходе прямой линии вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных средств массовой информации. Среди иностранных журналистов осветить мероприятие могут лишь получившие специальную аккредитацию.