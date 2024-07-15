В Рязанской области более 100 натурализованных граждан отправились в армию

Общее количество призывников превысило 1300 человек.

В Рязанской области более 100 натурализованных граждан отправились в армию в рамках завершившегося призыва. Об этом в эфире ГТРК «Ока» рассказал главный военный комиссар региона Олег Серкез.

По его словам, на срочную службу отправились более 1300 новобранцев. Их распределили в Московский, Ленинградский и Южный военные округа. Среди призывников есть несколько мужчин, кто пошел служить по желанию. Еще порядка 300 человек решили получить военную специальность и отправились поступать в соответствующие вузы.

Также на воинский учет поставили почти всех иностранцев.