Рязанским бизнесменам расскажут об изменениях в налоговом законодательстве

В четверг, 18 июля, центр «Мой бизнес» совместно с УФНС России по Рязанской области организует бесплатный семинар для предпринимателей об изменениях в налоговом законодательстве. Мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Темы встречи:

актуальные изменения в налогообложении имущества организации в 2024 году;

спецрежимы: УСН, патентная система налогообложения. Применение нулевой ставки для вновь созданных ИП по патентной и упрощенной системе налогообложения;

окончательный этап декларационной кампании 2024 года;

электронные сервисы ФНС России.

Семинар пройдет 18 июля в 11:00 по адресу: улица Каширина, дом № 1Б, 3 этаж. Зарегистрироваться можно по ссылке .