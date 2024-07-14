В МЧС рассказали о возгорании автомобиля в Дашково-Песочне
Вызов на место происшествия поступил в 14:25. В 14:45 пожар ликвидировали. К тушению привлекалась одна единица техники и шесть человек личного состава.
Пресс-служба регионального ГУ МЧС рассказала о возгорании автомобиля в Дашково-Песочне.
Вызов на место происшествия поступил в 14:25. В 14:45 пожар ликвидировали.
К тушению привлекались шесть человек личного состава и одна единица техники.
Пострадавших нет.
Ранее появилось видео с места происшествия.