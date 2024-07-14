В ГАИ рассказали о ДТП со сбитой пенсионеркой в Ухоловском районе

По предварительной информации, 64-летний житель Ухоловского района, управляя автомобилем «ВАЗ», совершил наезд на пешехода, 76-летнюю местную жительницу. В момент ДТП водитель находился в состоянии опьянения, прибор показал 1.005 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Пресс-служба региональной ГАИ рассказала в своем Telegram-канале о ДТП со сбитой пенсионеркой в селе Покровское Ухоловского района.

Инцидент произошел в субботу, 13 июля, примерно в 20:30 вблизи дома № 4 на улице Школьной. По предварительным данным ГАИ, 64-летний житель Ухоловского района на автомобиле «ВАЗ» наехал на 76-летнюю местную жительницу.

Отмечается, что пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.

В момент ДТП водитель находился в состоянии опьянения, прибор показал 1.005 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Сотрудники полиции проводят проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее очевидцы сообщали, что водитель ехал по дороге, не заметил женщину и сбил ее.