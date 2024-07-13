Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 13
28°
Вск, 14
29°
Пнд, 15
29°
ЦБ USD 87.74 -0.25 13/07
ЦБ EUR 95.76 0.08 13/07
Нал. USD 88.01 / 88.65 13/07 09:15
Нал. EUR 96.50 / 97.09 13/07 09:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанская вакцина для национального иммунитета: как в Рязани 10 лет на...
Сегодня вопросу национального лекарственного суверените...
11 июля 08:33
1 789
Дует, но не охлаждает. Корреспондент РЗН. инфо искал работающие кондиц...
С наступлением жары рязанцы начали регулярно жаловаться...
10 июля 12:25
2 435
И. о. ректора рязанского радиоуниверситета Сергей Банников о тяге к эк...
48-летний уроженец Оренбурга, кандидат экономических на...
5 июля 16:14
7 768
EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной представляет новый EXEED LX
Модель получила значительные изменения в дизайне экстер...
3 июля 11:35
5 967
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Подмосковье нашли тела трех членов экипажа упавшего самолета
Следственные действия на месте падения самолета завершатся 13 июля, после чего начнется вывоз обломков.

В субботу, 13 июля, в Подмосковье нашли тела трех членов экипажа самолета, который накануне упал под Коломной. Для их опознания понадобится генетическая экспертиза, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Также уточняется, что следственные действия на месте падения самолета завершатся 13 июля, после чего начнется вывоз обломков.

Напомним, в пятницу, 12 июля, потерпел крушение Sukhoi Superjet. Погибли три человека, находившиеся на борту. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В качестве основной версии падения самолета рассматривается одновременный отказ двух двигателей.