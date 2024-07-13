В Подмосковье нашли тела трех членов экипажа упавшего самолета

Следственные действия на месте падения самолета завершатся 13 июля, после чего начнется вывоз обломков.

В субботу, 13 июля, в Подмосковье нашли тела трех членов экипажа самолета, который накануне упал под Коломной. Для их опознания понадобится генетическая экспертиза, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Также уточняется, что следственные действия на месте падения самолета завершатся 13 июля, после чего начнется вывоз обломков.

Напомним, в пятницу, 12 июля, потерпел крушение Sukhoi Superjet. Погибли три человека, находившиеся на борту. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В качестве основной версии падения самолета рассматривается одновременный отказ двух двигателей.