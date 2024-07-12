Названа предварительная причина крушения SSJ-100 под Коломной

Названа предварительная причина крушения SSJ-100 в Подмосковье. Информацию приводит РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб.

«В качестве основной версии падения самолета рассматривается одновременный отказ двух двигателей», — отметил собеседник издания.

Напомним, в пятницу, 12 июля, потерпел крушение Sukhoi Superjet. Погибли три человека, находившиеся на борту. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В СК сообщили, что лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт «Внуково», однако рухнул в районе деревни Апраксино.