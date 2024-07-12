Рязанская мэрия через суд потребовала с подрядчика дома на Пушкина 2,8 миллиона рублей

Исковое заявление на ООО «Промстройпроект» направили из-за просрочки сроков сдачи.

Управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани через суд потребовало с подрядчика дома на улице Пушкина два миллиона 886 тысяч 463 рубля. Соответствующая информация появилась на сайте Арбитражного суда.

Исковое заявление направили на ООО «Промстройпроект» из-за просрочки сроков сдачи. Рязанцам должны были выдать ключи от квартир в феврале 2024. Но прокуратура заставила подрядчика завершить ремонт дома на улице Пушкина только в апреле.

Напомним, пресс-служба мэрии рассказывала РЗН. Инфо, что деньги требовали выплатить в досудебном порядке.